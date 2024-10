Economie Protesten tegen bouwplannen op openbare stranden nemen toe Dick Drayer 09-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op donderdag 10 oktober, de Dag van de Autonomie, wordt een nieuwe protestactie georganiseerd tegen de bouwplannen van de overheid op de stranden van Jeremi, Lagun en Caracasbaai. Na een eerdere demonstratie op zondag 6 oktober in Lagun, verzamelen de demonstranten zich nu om 11 uur ’s ochtends op Playa Jeremi.

De protesten richten zich tegen de plannen van de regering om constructies zoals bars, zwembaden en aanlegsteigers te bouwen op deze natuurlijke en openbare stranden. Wat de actievoerders vooral zorgen baart, is de vraag of er wel de juiste bouwvergunningen zijn verleend en of de juiste procedures zijn gevolgd voordat de overheid deze projecten goedkeurde.

In de oproep tot protest benadrukken de organisatoren het belang van het behoud van de authentieke stranden van Curaçao. Ze waarschuwen voor de negatieve impact van overmatige modernisering en roepen op om de natuurlijke en culturele waarde van de stranden te beschermen. “Playa Jeremi moet natuurlijk en authentiek blijven,” aldus het pamflet. “Ontwikkeling moet duurzaam zijn, met respect voor onze cultuur, milieu en natuur.”

De protestbeweging heeft inmiddels de steun van de stichting Pro Monumento, die een petitie is gestart tegen de, volgens hen, onnodige modernisering van de stranden. De petitie heeft al meer dan zesduizend handtekeningen verzameld.

Volgens de stichting zijn de unieke lokale kenmerken van de stranden in gevaar door de bouwprojecten die de overheid onder het mom van toerisme en vooruitgang wil doorvoeren. Ook parlementariër Steven Croes van de politieke partij PAR heeft zich aangesloten bij het protest. Hij heeft een verzoek ingediend voor een parlementaire vergadering met minister Javier Silvania van Gezondheid, Milieu en Natuur, om de zorgen rondom de bouwplannen op de stranden van Bándabou te bespreken. Croes wil onder andere weten of de minister in gesprek is gegaan met de bewoners van Jeremi en Lagun, evenals met de lokale organisatie Vishon Bándabou (VIBA), die zich inzet voor de belangen van de gemeenschap in het gebied.

