Quadrijder komt om het leven

Willemstad – Vanochtend is een quadrijder om het leven gekomen in het verkeer. Hij kwam in botsing met een personenenauto en overleed ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde op de weg naar Hato ter hoogte van Ser’i Kandela. Hoe een en ander heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk, de politie is ter plaatse om onderzoek te doen.

De nog onbekende quadrijder is het vijfde dodelijke slachtoffer dit jaar in het verkeer.

