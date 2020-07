Rechtbank Willemstad verhuist

13 Gedeeld

Van Punda naar Nieuwe Haven

Willemstad – Op 6 augustus opent de vestiging Curaçao van het Gemeenschappelijk Hof zijn deuren op de nieuwe locatie aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don’ Martina 18, tegenover Aqualectra aan de Nieuwe Haven. Het nieuwe pand is moderner en is ook beter toegankelijk voor de bezoekers die slecht ter been zijn.

Het Hof verlaat Punda voor het eerst in 151 jaar. Het Stadhuis, ook bekend als 21 Trapi, is toe aan een grondige renovatie om te kunnen voldoen aan de vereisten van een moderne gerechtelijke organisatie. De renovatie zal een aantal jaar in beslag nemen.

Front Office

De verhuizing is een intensieve organisatie waarvoor de voorbereidingen al in volle gang zijn. Om de meer dan 100 medewerkers op een efficiënte manier te verhuizen, zal de Front Office van vrijdag 31 juli tot en met woensdag 5 augustus gesloten zijn voor publiek. Overige afdelingen zijn beperkt bereikbaar. Van donderdag 6 tot en met vrijdag 14 augustus is de balie van 8:00 tot 12:00 uur geopend.

Zittingen

De verhuizing valt in het reces van het Hof. Van woensdag 5 tot en met vrijdag 14 augustus gaan alleen de noodzakelijke zittingen, zoals kort gedingen en strafzaken, door. Deze zittingen worden op de nieuwe locatie gehouden.

Indienen van stukken

Gedurende de verhuisperiode en de dagen met aangepaste openingstijden is het ook mogelijk om verzoekschriften, beroepschriften en processtukken digitaal in te dienen door te mailen naar [email protected]. Dat moet wel gebeuren door dezelfde week de hardcopy in te dienen bij de balie.

Informatie

Het Hof zal de komende weken via de lokale media en de Facebookpagina Hof van Justitie Curacao (link: facebook.com/hvjCuracao) alsook de website www.gemhofvanjustitie.org informatie geven over de verhuizing.