Nieuws Curaçao Regering Curaçao gevallen Redactie 21-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op Curaçao is woensdag de regering gevallen. Dat heeft minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) bevestigd. De afgelopen dagen liepen de spanningen tussen MFK en twee Statenleden voor de PNP, Sheldry Osepa en Gwendell Mercelina, hoog op. Dat heeft ertoe geleid dat de MFK per brief heeft laten weten niet meer met die twee parlementariërs te willen werken. Daarop heeft de PNP besloten de samenwerking stop te zetten.

Alles wijst erop dat de partij momenteel gesprekken voert met onafhankelijk Statenlid Zita Jesus-Leito en eenmansfractie KEM om zich aan te sluiten bij MFK. Op die manier zou de coalitie steun hebben van elf parlementariërs, een nipte meerderheid waarmee verder kan worden geregeerd.

Mercelina en Osepa vielen afgelopen maandag minister van Financiën Javier Silvania tijdens een vergadering in het parlement aan op zijn besluit achterstallige belastingschulden kwijt te schelden. Ze noemden de minister en zijn partij onbetrouwbaar.

237