Reizigers gaan 4,50 extra betalen om naar Curaçao te komen

WILLEMSTAD – Het parlement is gisteren akkoord gegaan met een luchtvaartheffing van 4,50 gulden per passagier. Deze zogenaamde Passenger Security Over Charge is volgens minister Charles Cooper nodig om de luchtvaart van Curaçao weer aan een FAA status 1 te helpen.

De heffing is gebaseerd op een totaal aantal passagiers per jaar van 820.000 en moet 3,7 miljoen gulden in het laatje brengen. Dat geld komt in een special fonds om onder andere trainingen te bekostigen die nodig zijn om de benodigde certificeringen te krijgen zodat Curaçao weer een categorie 1 status krijgt. Nu het parlement akkoord is moet de nodige wetgeving gemaakt worden om de luchtvaartheffing te kunnen innen.

