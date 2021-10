Reünie concerten Randal Corsen’s Symbiosis

14 Gedeeld

WILLEMSTAD – Randal Corsen brengt Symbiosis weer bij elkaar voor een reünieconcert op het Rauw Festival in Rotterdam dat op 27 en 28 oktober gehouden wordt in de Maassilo.

In 2011 formeerde Randal Corsen het kwartet Symbiosis met drie grote talenten in Nederland, Glenn Gaddum Jr., Mark Schilders en Vernon Chatlein. Hun album combineerde de powerritmes van Curaçao met de dynamiek en explosiviteit van jazz. Die progressieve, krachtige en vernieuwende sound leverde Corsen een tweede Edison-nominatie op.

Symbiosis treedt voordien op vrijdag 22 oktober op in de jazzclub Paradox in Tilburg. Randal Corsen geeft tijdens zijn verblijf ook een masterclass aan de conservatoria van Tilburg en Rotterdam.

Hij was eerder deze maand al in Nederland om de première bij te wonen van de documentaire The Photograph van cineast Sherman de Jesus en voor de opnamen van de opera ‘Katibu di Shon’ die hij componeerde voor Tania Kross, gebaseerd op proza van Carel de Haseth.

Rauw Festival

Rauw staat voor avontuurlijke muziek die de rafelranden van de jazz opzoekt. Hoe rauwer des te beter. Het festival, dat tot vorig jaar bekend stond als Festival Jazz International Rotterdam, presenteert artiesten die niet alleen de oren strelen, maar ook uitdagen, vragen stellen en verwondering oproepen.

Op de aanstaande editie treden behalve Randal Corsen’s Symbiosis op Jo Goes Hunting Orchestra, The Pack Project van Alba Gil Aceytuno, Bandler Ching, Laura Perrudin, Han Bennink & Jelle Roozenburg, CLOD!, Coal Harbour, Heidi Bayer’s Virtual Leak en Amaguk.