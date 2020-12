‘Road to the Gran Marcha’ is een film over het hart van Curaçao

2 Gedeeld

Dolph van Stapele en Corrine Djaoen-Genero

Twee jaar geleden benaderde carnavalista Corrine Djaoen-Genaro Dolph van Stapele om een documentaire te maken over de geschiedenis van het Curaçaos carnaval waarin ook het 50-jarig bestaan van het moderne carnaval op Curaçao verwerkt zou worden.

“Deze nam hij met open armen aan en daar kwam een prachtige samenwerking uit voort met een mooie film als eindresultaat”, zegt Corrine.

Dolph omschrijft de film als een portret van de feestende mens. Met een klein kijkje in de historie van het Curaçaose carnaval, ligt de nadruk op de ‘Road to the Gran Marcha’!

Trailer

Buitenland

De film is mede gemaakt met oog op het buitenland om zo dit impactvolle cultuurfeest ook internationaal te kunnen vertonen. Carnaval wordt mondiaal gevierd en dit is bij uitstek de Curaçaose editie. Corrine zegt met trots dat de film naar menig internationaal festival zal worden ingezonden.



We leven in een rare tijd waarin er voor het eerst sinds heel lang geen carnaval zal worden gevierd, maar waar deze film hopelijk als een prachtige hommage kan dienen aan een de historie van het Curacaos karnaval.

IMAX

De bijna anderhalf uur durende documentaire zal te zien zijn in de kwalitatief mooiste bioscoopzaal van Curacao, de IMAX. “Dolph is kind aan huis bij de Movies Punda en Otrobanda, gezien de inmiddels reeks van lokaal gemaakte producties”, zegt Cor Dammers, de directeur.

“Dat is de droom van elke filmmaker, testen en releasen op het grote doek. Groot scherm, prachtige audio en kleurecht. Daar is carnaval bij uitstek een mooie productie voor. Vanaf 4 februari in het IMAX theater te movies Punda.”



Dolph van Stapele

Dolph woont 25 jaar op Curaçao. Hij heeft het filmvak op Curaçao geleerd en werkt sinds 1997 als cameraman. Hij heeft zijn vak ook gebruikt om Curaçao op verschillende manieren naar voren te brengen. Als cameraman werkte hij voor de NOS en heeft hij vele commercials in het binnen- en buitenland gemaakt. Met een klein team maakte hij de radio-, krant- en televisieberichtgeving voor Curaçao van de 3 Curaçaose sporters in Beijing in 2008.

Maar wellicht is ‘Tula, the Revolt’ zijn bekendste werk. Daar was hij mede initiatiefnemer en cameraman van de film. Met al deze ervaringen zet hij zich momenteel in om de Curacose filmindustrie naar een hoger plan te trekken door de een brug naar de internationale filmwereld te slaan.

Deze documentaire geeft samen met recente producties als Buladó en Atardi een gevarieerd gezicht van Curaçao. “Er zijn nog vele verhalen te vertellen”, zegt Dolph.