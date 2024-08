Overheid SER: Minister Silvania verleende belastingvrijstellingen zonder geldige autorisatie Redactie 08-08-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Sociaal Economische Raad (SER) heeft scherpe kritiek geuit op minister van Financiën Javier Silvania. Volgens de Adviesraad heeft Silvania zonder geldige juridische basis belastingvrijstellingen verleend.

In een recent advies stelt de SER dat de huidige belastingwetgeving, inclusief de invorderingsverordening die Silvania naar het parlement stuurde, geen bepaling bevat die de minister van Financiën de bevoegdheid geeft om belastingvrijstellingen te verlenen. Dit betekent dat Silvania zijn bevoegdheden heeft overschreden door deze vrijstellingen te verlenen.

De SER benadrukt dat de minister niet de gebruikelijke praktijk op Curaçao heeft gevolgd, waarbij een tijdelijke maatregel voor belastingverlichting wordt aangekondigd in afwachting van een wettelijke regeling. Dit staat in schril contrast met de aanpak die minister Silvania heeft gekozen, waarbij hij belastingverlichtingen doorvoerde zonder een juridische basis, aldus de SER.

Ook de juridische afdeling van de overheid, WJZ, heeft aangegeven dat belastingmaatregelen alleen met terugwerkende kracht kunnen worden gelegaliseerd als ze vooraf zijn aangekondigd. Zonder deze aankondiging is het volgens WJZ niet mogelijk om dergelijke maatregelen later in een wet op te nemen, zoals Silvania voorstelt.

De SER stelt verder dat het reguleren van belastingmaatregelen in een aparte tijdelijke verordening niet strookt met een integrale benadering van het belastinginningproces. Daarom moet volgens de SER deze maatregel opgenomen worden in een reguliere belastingwet om de integriteit en effectiviteit van belastinginning te waarborgen.

2017

Silvania verleende kortingen op belastingschulden aan degenen die een deel van hun schuld betaalden en schold vervolgens alle belastingschulden van voor 2017 kwijt. Hij diende vervolgens een wetsvoorstel in bij het parlement om zijn beslissingen te legaliseren. De SER merkt op dat normaal gesproken belastingaanslagen die al minimaal vijf jaar oud zijn, kunnen worden kwijtgescholden.

De SER heeft ook verschillende tekortkomingen vastgesteld in de openbare aankondigingen van de belastingmaatregelen en de bijbehorende strategieën. De raad benadrukt dat er een breder draagvlak binnen de gemeenschap moet worden gecreëerd voor de belastingdienst en de Ontvanger, met transparante informatie over de effecten van de belastingmaatregelen.

De omvang van de belastingmaatregel, zoals beschreven in het wetsvoorstel, is volgens de SER veel groter dan normaal gebruikelijk is. De maatregel van minister Silvania betreft echter alle belastingaanslagen van 2017 en eerder.

Volgens de SER zijn deze brede maatregelen niet in lijn met internationale praktijken. Bovendien wijst de SER erop dat het besluit om vanaf 28 januari 2023 de bevoegdheid van de belastinginspecteur in te trekken om aanslagen op te leggen voor de jaren 2017 en eerder, verstrekkende gevolgen heeft. Dit omvat ook recent opgelegde aanslagen en betalingsregelingen die op basis daarvan zijn getroffen.

De SER roept op tot heroverweging van deze maatregelen en pleit voor een transparanter en juridisch onderbouwd proces om belastingvrijstellingen te verlenen.

