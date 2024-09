Sint Maarten Sint Maarten organiseert 2024 Cruise Conferentie Dick Drayer 24-09-2024 - 2 minuten leestijd

PHILIPSBURG – De regering van Sint Maarten heeft $850.000 gereserveerd voor de organisatie van de Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) Cruise Conferentie en Beurs 2024, die van 22 tot en met 25 oktober plaatsvindt op het eiland. Dit wordt de derde keer dat Sint Maarten gastheer is van het prestigieuze evenement, na succesvolle edities in 2003 en 2014.

Met deze investering wil Sint Maarten zijn positie als topbestemming voor cruises verder versterken en de lokale economie een impuls geven. De conferentie wordt gezien als een belangrijke gelegenheid om het eiland internationaal te promoten, zowel bij cruisebedrijven als bij andere belanghebbenden in de toerisme-industrie. De organisatie van het evenement wordt gezamenlijk beheerd door het toeristenbureau van Sint Maarten en het management van de haven van Sint Maarten.

Een van de nieuwe hoogtepunten dit jaar is de introductie van het exclusieve “Sint Maarten Presidents Dinner”, dat op 22 oktober plaatsvindt. Deze netwerkbijeenkomst, enkel toegankelijk op uitnodiging, biedt lokale en internationale belanghebbenden de kans om direct in contact te komen met topbestuurders uit de cruise-industrie, waaronder CEO’s en presidenten van grote cruisemaatschappijen zoals Royal Caribbean International en Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Volgens FCCA-directeur Michele Paige is het doel van het diner om lokale partners meer mogelijkheden te bieden binnen de cruisebranche. “We zijn altijd trots geweest op het bieden van directe kansen voor lokale belanghebbenden om te profiteren van cruisetoerisme, en dit nieuwe evenement is ontworpen met dat in gedachten,” aldus Paige.

Micky Arison, voorzitter van FCCA en Carnival Corporation, benadrukte het belang van het evenement voor het opbouwen van zakelijke relaties. “Dit is het enige evenement in de regio waar deelnemers direct contact hebben met cruisebestuurders die het verschil kunnen maken voor hun bedrijf,” voegde hij toe.

