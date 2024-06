Algemeen Slachtoffers mensenhandel op Curaçao nog vaak in de kou Redactie 25-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft de aanpak van mensenhandel aangescherpt, maar de slachtoffers blijven in de kou staan. Hoewel de overheid belangrijke stappen heeft gezet op repressief gebied, leiden deze inspanningen nog niet tot veroordelingen. Ondertussen blijft de hulp aan slachtoffers minimaal en vaak onveilig, aldus het Amerikaanse rapport Mensenhandel 2024

De Curaçaose overheid heeft een speciale aanklager voor mensenhandel aangesteld en een nieuw coördinatiekantoor opgezet. Dit lijkt veelbelovend, maar in de praktijk merken slachtoffers weinig van deze verbeteringen. Twee slachtoffers, beide Colombiaanse vrouwen, kregen slechts korte tijd hulp en vertrokken snel weer naar hun thuisland.

Onderzoeken

In 2023 zijn er twee nieuwe onderzoeken naar mensenhandel gestart, een lichte toename ten opzichte van voorgaande jaren. Toch heeft dit nog niet geleid tot enige veroordeling. Rechters hebben beperkte kennis van mensenhandel, waardoor verdachten vaak voor gerelateerde misdrijven zoals mensensmokkel worden vervolgd in plaats van voor mensenhandel.

Mensenhandel draait om uitbuiting en controle, terwijl mensensmokkel om illegale grensoverschrijding gaat met vrijwillige, maar vaak gevaarlijke, deelname van de gesmokkelde personen.

Slachtoffers krijgen vaak alleen hulp als ze bereid zijn samen te werken met de politie. Dit ontmoedigt velen om zich te melden en maakt hen kwetsbaar voor verdere uitbuiting. Bovendien zijn er geen gespecialiseerde opvangfaciliteiten voor slachtoffers van mensenhandel. Velen van hen komen terecht in onderbemande en slecht gefinancierde instanties, of in opvangcentra voor huiselijk geweld die niet geschikt zijn voor hun specifieke behoeften.

Een tijdelijk verblijfsvergunning aanvragen is een moeizaam proces, vooral voor buitenlandse slachtoffers. De onzekerheid en bureaucratische vertragingen maken hun situatie nog penibeler. Veel slachtoffers kiezen er uiteindelijk voor om Curaçao te verlaten in plaats van de lange en onzekere weg van hulpverlening en gerechtelijke procedures te volgen.

Onvolledig

De vooruitgang die Curaçao heeft geboekt op het gebied van repressie is volgens de Amerikaanse overheid prijzenswaardig. Curaçao is daarom door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gepromoveerd van Tier 3 naar Tier 2 watch list op de jaarlijkse Trafficking in Persons (TIP) rapportage. Maar zonder effectieve ondersteuning en bescherming van slachtoffers blijft de strijd tegen mensenhandel onvolledig.

De overheid moet investeren in veilige opvang en structurele hulpverlening voor slachtoffers. Alleen zo kan Curaçao echt vooruitgang boeken in de bestrijding van mensenhandel en een veilige haven bieden aan degenen die het het meest nodig hebben.