Stadion Ergilio Hato krijgt nieuwe kunstgrasmat

WILLEMSTAD – Het SDK-stadion in Brievengat krijgt een nieuwe kunstgrasmat. Dit langverwachte project heeft als doel het stadion naar een internationale standaard te tillen, met een hoogwaardig speelveld dat bijna niet te onderscheiden is van natuurlijk gras.

Het kunstgras komt van Greenfields, een gerenommeerde leverancier die eerder grasmatten installeerde bij sportfaciliteiten in Nederland en Spanje. Wanneer de installatie voltooid is, heeft Curaçao het eerste stadion in de regio met de hoogwaardige grasmat van Greenfields. De installatie zal worden uitgevoerd door Curaçao Wegenbouw.

Volgens een vertegenwoordiger van Greenfields gaat het om een zeer moderne kunstgrasmat die aanzienlijk minder onderhoud vergt dan traditionele grasvelden. Daarnaast verdwijnt de zwarte rubberen onderlaag, die vaak te zien is bij oudere velden op Curaçao. Het nieuwe veld komt met een garantie van acht jaar.

De verwachting is dat de installatie klaar is vóór de wedstrijd van het Curaçaose nationale elftal op 15 november, waarbij de deadline voor voltooiing op 10 november is gesteld, zodat de FIFA de veldinstallatie tijdig kan goedkeuren.

