Tot aan twaalf uur zijn er vandaag vier mensen positief getest op een totaal van 369 afgenomen testen. Dat levert een testratio op van 1 procent.

52 patiënten liggen in het ziekenhuis, van wie 24 op de afdeling Intensieve Zorg, net als gisteren . Drie Curaçaose patiënten liggen in het HOHJ-ziekenhuis in Aruba. Niemand is vandaag overleden

Er zijn 73 mensen genezen. Het totaal aantal actieve cases is 318, tachtig minder dan gisteren.