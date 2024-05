Economie ‘The World of Punda’: Een Nieuwe Toekomst voor het Hart van Willemstad Redactie 08-05-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Downtown Management Organization, de belangenvereniging van winkeliers en ondernemers in Punda heeft haar strategische visie voor ‘The World of Punda’ gepresenteerd. Deze visie, ontworpen om van Punda een bruisende bestemming te maken, werd onthuld in het bijzijn van diverse ministers en vertegenwoordigers van alle relevante ministeries.

Het visieplan, opgesteld door Citymanager Hans van Aalst, streeft ernaar om Punda te transformeren tot het kloppende hart van Willemstad en een integraal onderdeel van de Werelderfgoedstad van het Caribisch gebied.

De presentatie markeert de start van een ambitieus project om economische groei, veiligheid, culturele diversiteit en duurzaamheid in Punda te bevorderen.

Waarde

De visie richt zich op het versterken van de historische en economische waarde van de wijk door onder meer internationale exposities uit te breiden, meer diversiteit onder ondernemers te stimuleren en het wonen in Punda aantrekkelijker te maken. Gesprekken zijn al gaande om het Nationaal Theater naar Punda te halen, wat moet bijdragen aan het culturele aanbod van de stad.

“Deze visie op Punda is niet alleen een plan voor economische ontwikkeling, maar ook een viering van onze rijke geschiedenis en culturele diversiteit,” zei Michelle Metsch, voorzitter van DMO. Ze benadrukte verder de noodzaak van een gezamenlijke inspanning van overheid, ondernemers en vastgoedeigenaren om de visie te financieren en te realiseren.

Met een gedetailleerd strategisch plan, actieplan en uitvoeringsplan wordt de implementatie van ‘The World of Punda’ zorgvuldig voorbereid.