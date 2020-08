Tien artsen overgevlogen naar Aruba

133 Gedeeld

De artsen werden met een speciale vlucht van EZ Air overgebracht naar Aruba.

Willemstad- Een groep Amerikaanse medici, die op Curaçao al enige tijd ‘stand-by’ stond voor het verlenen van ondersteuning bij een eventuele uitbraak van het Covid-19 virus, is zaterdagavond overgevlogen naar Aruba.

De artsen zullen op het buureiland ondersteuning gaan geven, nu er op het eiland sprake sprake is van een ‘tweede golf’ met al meer dan 800 ‘actieve’ besmettingen.

Hoewel de regering van Aruba liet weten nog over ruim voldoende Intensive Care bedden te beschikken in het ziekenhuis, is de extra ondersteuning door medisch personeel wel welkom.