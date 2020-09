44 Gedeeld

Willemstad – Er zijn opnieuw tien lokale coronabesmettingen geregistreerd op Curaçao. Van drie cases is de bron onbekend.

Zeven besmettingen horen bij andere cases en komen voort uit het contactonderzoek. Eén patiënt is hersteld.

Het aantal actieve cases is nu 88. Daarvan ligt één iemand in het ziekenhuis. Siunds het begin van de coronacrisis zijn 145 mensen positief getest en is één patiënt overleden.