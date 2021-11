Toerisme Aruba en Curaçao volledig hersteld van covidpandemie

34 Gedeeld

WILLEMSTAD – Het toerisme op Aruba en Curaçao is geheel hersteld van de covidcrisis. Dat laten beide toeristenorganisaties, CTB en AAA op de eilanden weten.

35.000 toeristen kwamen in oktober naar Curaçao. Op Aruba waren dat er ruim 70.000, 13 procent meer dan de maand ervoor. Dat laatste heeft vooral te maken met de Amerikaanse markt die aantrekt. Op beide eilanden is het aantal bezoekende toeristen nu hoger dan in de maanden voor de start van de pandemie.

De hoge aantallen besmettingen in Nederland kunnen de cijfers wel weer drukken op Curaçao. Aruba heeft daar met minder last van omdat nog geen tien procent van de markt Nederlandse toeristen betreft.

