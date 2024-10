Kunst Verhalen uit Otrobanda gebundeld in Kurá di Kuenta Dick Drayer 16-10-2024 - 2 minuten leestijd

Arthur Curiel en Yvonne Schoop (l), Lilian Paula Hart en Marbella Ogenia-Pieter (r)

WILLEMSTAD – Bewoners van Otrobanda hebben hun persoonlijke verhalen gebundeld in de zevende editie van Kurá di Kuenta, een project van Wintertuin Curaçao dat buurtbewoners samenbrengt om hun ervaringen vast te leggen. Zaterdag 19 oktober wordt het resultaat gepresenteerd bij The Triangle, waar deelnemers enkele verhalen voorlezen.

Kurá di Kuenta, wat ‘Verhalentuin’ betekent, is een project waarbij buurtbewoners een jaar lang wekelijks samenkomen om te praten over uiteenlopende onderwerpen en hun ervaringen op te schrijven. Dit jaar stond de buurt Otrobanda centraal. Onder begeleiding van schrijfster Daphne Obispo en coach Calviany Eleonora vertelden de ouderen verhalen over onder meer liefde, werkervaringen, de gebeurtenissen van 30 mei, en vakanties. Deze bijeenkomsten vonden iedere donderdag plaats in het buurtcentrum van Otrobanda.

Een bijzondere deelnemer is Marbella Ogenia-Pieter, die in eerdere edities ouderen hielp met schrijven, maar nu voor het eerst haar eigen verhalen presenteert. Ook Arthur Curiel, bekend van de Facebookpagina Otrobanda di nos i pa nos, heeft bijgedragen aan deze editie. Andere deelnemers zijn Lucresia Richardson-Hanst, Lilian Paula-Hart, Mirelva Martina, Eritza Albert en Yvonne Schoop.

Na de schrijfsessies selecteerde en publiceerde het coachingteam de beste verhalen. Schrijfster Daphne Obispo noemde het project een unieke ervaring waarin zij haar creativiteit kon inzetten om de diepgaande, grappige en intieme verhalen van de deelnemers verder uit te werken. Coach Calviany Eleonora benadrukte de verbinding tussen de generaties: “De ouderen deelden persoonlijke verhalen, cultuur en gewoontes. Twee generaties leerden van elkaar en droegen bij aan meer literaire inhoud in onze taal.”

De presentatie van de verhalen vindt plaats op zaterdag 19 oktober van 9.00 tot 11.00 uur bij The Triangle. Het boek dat die dag verkrijgbaar is, kost 25 gulden en kan contant worden afgerekend.

Het project Kurá di Kuenta Otrobanda wordt mogelijk gemaakt door de steun van Fonds voor Cultuurparticipatie, Samenwerkende Fondsen en Reda Sosial.

