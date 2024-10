Nieuws Curaçao “Verkiezingsstunt of niet, dierenwelzijn staat voor mij voorop” Maarten Schakel 04-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Honden op Curaçao kunnen tot het eind van dit jaar gratis gesteriliseerd en gechipt worden. De regering trekt daarvoor een bedrag uit dat ze verdeelt onder verschillende stichtingen en organisaties, zoals Stichting DOG en Rescue Paws, die de ingrepen uitvoeren. Ook werd deze week bekend dat de regering de Wet voor Dierenwelzijn actief in gebruik neemt.

Initiatiefnemer van het voorstel voor die dierenwelzijnswet was zo’n 2,5 jaar geleden Giselle McWilliam, Statenlid van oppositiepartij MAN. Ze vindt de timing van het sterilisatieproject opvallend, een half jaar voor de verkiezingen, maar is blij dat er iets gebeurt. “Dierenwelzijn staat voor mij in dit geval voorop. Niet alles is voor mij politiek. Dit is waarvoor we gestreden hebben. Laten we hopen dat dit traject na 31 december, als de gratis sterilisaties stoppen, een goed vervolg krijgt.”

MAN-Statenlid Giselle McWilliam op Dierendag in gesprek met Maarten Schakel:

