Politie en Justitie Verwarring rondom arrestaties moordzaak Marechaussee: maar één arrestatie Redactie 10-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Korps Politie Curaçao

WILLEMSTAD – Ondanks verschillende berichten in de media is er tot nu toe slechts één verdachte aangehouden in de moordzaak op adjudant Toon Brood. Het gaat om de 25-jarige C.C.N., geboren op Curaçao, die zich afgelopen vrijdag meldde op het politiebureau in Rio Canario. Dit bevestigt KPC-woordvoerder Maurits Rosalina.

Zaterdagochtend werd een andere 25-jarige man, J.J.J.S., eveneens geboren op Curaçao, gearresteerd. Maar deze aanhouding heeft alleen betrekking op de diefstal van de motorfiets van Toon Brood. Die werd gestolen op 6 mei.

Ondanks geruchten over arrestaties op de Brionweg, meldt de politie dat de 19-jarige A.H.F., geboren op Curaçao, nog steeds wordt verdacht van de moord op Tahyr Rashied G.H. Jansen. Deze moord vond plaats op 23 september vorig jaar in Seru Fortuna.

Het bericht van een tweede en derde arrestatie kwam van het ANP, maar werd vrijwel meteen door de Marechaussee in een intern bericht ontkracht. Ook Curaçao.nu meldde de arrestaties op basis van het ANP-bericht, maar schreef er wel bij dat de politie die nog niet had bevestigd.