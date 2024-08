Weer en klimaat Weekend weerbericht van Curaçao: De dagen worden warmer Redactie 23-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Dit weekend wordt er op Curaçao deels bewolkte luchten verwacht met over het algemeen droog weer. Later in het weekend is er een kleine kans op een lokale, korte ochtendbui. De temperaturen namen afgelopen weken toe. Ook komende dagen zal dit gebeuren.

De lucht zal komende dagen heiig blijven. De wind is matig en zal uit het oosten waaien. De golfhoogte is tussen de 0,9 en 1,1 meter. De minimumtemperaturen zal rond de 28 graden Celsius (82 graden Fahrenheit) zijn, terwijl de maximumtemperaturen rond de 34 graden Celsius (93 graden Fahrenheit) zal liggen.

