Nieuws Curaçao Wynn Godschalk (8) wint eerste US Pro Kart race Maarten Schakel 02-10-2024 - 1 minuten leestijd

De Curaçaose Wynn Godschalk (8 jaar) heeft deze zondag 29 september zijn eerste kartrace op het hoogste niveau van de Verenigde Staten gewonnen. In de categorie Micro Swift 8-11 jaar was hij in Indiana de snelste van een deelnemersveld met de beste racers uit de VS en andere nabijgelegen landen zoals Mexico. De wedstrijd in Indiana was de laatste race in de US Pro Kart Series van dit seizoen. Na diverse eerdere podiumplaatsen en goede klasseringen verzekert Godschalk zich met zijn overwinning van de tweede plaats in het eindklassement.

Wynn en zijn vader Marshall Godschalk in gesprek met Maarten Schakel:

Half oktober komt Wynn Goldschalk in actie tijdens een grote internationale kartrace in Italië en later dit jaar neemt hij nog deel aan een prestieuze race in Las Vegas.

549