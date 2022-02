Zee-egels cruciaal voor koraalbehoud op Saba

1 Delen

Vanmiddag 15.30 Curaçaose tijd en 20.30 Nederlandse tijd, zendt de NTR een korte feature uit gemaakt door Caribisch correspondent Dick Drayer en cameravrouw Hester Jonkhout over koraalbehoud en zee-egels op Saba. NPO 2.

Het aanleggen van kunstmatige riffen lijkt koraalgroei te bevorderen. Maar in het Caribisch gebied is algengroei een groot probleem: De algen begroeien het koraal, waardoor de groei van het koraal zelf wordt geremd. Hier komt Alwin Hylkema achter in zijn onderzoek naar kunstmatige riffen. Er is een organisme nodig in het water die de algen opeet.

Veertig jaar geleden is 95 procent van de ‘diadema antillarium’, de zee-egel gestorven door een onbekende ziekte. Deze zee-egel heeft zich niet weten te herstellen tot dezelfde hoeveelheden sinds die tijd.

Herbivoor

Dit dier eet algen en is waarschijnlijk de herbivoor die nog ontbreekt op de riffen rond Saba. Mogelijk is het terugbrengen van de zee-egel in het Caribisch gebied een oplossing voor de algengroei op koraal.

Een van de manieren waarop dit kan is met behulp van assisted recovery. Alwin Hylkema doet hier onderzoek naar.

Hij gebruikt bioballen, plastic ballen ter grootte van een pingpongbal met allerlei gaten erin, zodat het oppervlakte het grootst is. Deze bioballen hangt hij in het water dichtbij riffen en hier gaan de larven van zee-egels in zitten om te ontpoppen tot kleine zee-egeltjes. Als ze sterk genoeg zijn gaan ze richting het rif zelf.

Dit werkt op sommige plekken goed, maar op andere plekken worden weinig larven gevonden. Hier lijkt het uitzetten van volwassen zee-egels de beste optie.

Schudtafel

Maar een constante kweek van deze zee-egel is erg lastig: wetenschappers in Florida doen daar al meer dan veertig jaar onderzoek naar. Het lukte hier en daar wel om een zee-egel te kweken, maar op grote schaal en constant lukte dat niet.

Tom Wijers onderzocht de zee-egel kweek in een lab in Leeuwarden en vond uiteindelijk het ontbrekende puzzelstukje. De dieren moeten in hun ‘larvale fase’, als het dus nog kleine wormpjes zijn, bewegen. Hij zette een kweekfles met larven op een schudtafel en dit werkte.

Tom is sinds een paar maanden overgevlogen naar Saba om daar ook de kweek op te zetten. In het begin ging dit moeizaam, omdat de apparatuur en temperatuur anders is dan in Nederland. Inmiddels is het gelukt en rond februari willen ze de eerste lichting van tweeduizend zee-egels gaan uitzetten bij de riffen.