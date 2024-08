Sport Zeilduo Van Aanholt en Duetz baalt van mindere dag voor medalrace Redactie 01-08-2024 - 1 minuten leestijd

MARSEILLE – Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben teleurgesteld gereageerd op hun mindere resultaten in de 49erFX-klasse van woensdag. Een dag voor de medalrace raakten ze hun koppositie in het klassement kwijt. “We hebben gewoon niet gevaren, zoals we kunnen varen”, gaf Duetz toe.

“We misten een beetje zelfvertrouwen, dus dan vaar je een stuk minder vrij”, zei Duetz na afloop. “Het is dan moeilijk om beslissingen te nemen. Zeker op een erg moeilijke dag. De omstandigheden waren erg instabiel. Normaal, tijdens trainingen of andere wedstrijden, vinden we dat hele leuke omstandigheden. Maar nu, misschien met een beetje druk van de Spelen, wordt het best moeilijk.”

Het Franse duo Sarah Steyaert en Charline Picon nam de eerste plaats in het klassement over en heeft een punt minder dan Van Aanholt en Duetz. De beste tien duo’s varen morgen de medalrace, waarin dubbele punten te verdienen zijn.

