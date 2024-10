Buitenland Zeker 70 doden bij bendegeweld Haïti Maarten Schakel 04-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Zeker 70 mensen zijn deze donderdag om het leven gekomen bij bendegeweld in Haïti. Het bloedbad vond rond 3 uur ’s nachts plaats in Pont-Sondé, een havenstad zo’n 100 kilometer ten noorden van hoofdstad Port-au-Prince. Bendeleden trokken door de straten en schoten met automatische wapens gericht op inwoners.

Onder de slachtoffers zijn minstens tien vrouwen en drie kinderen. Een VN-waarnemer zegt geschokt te zijn door de gebeurtenissen. Volgens de Haïtiaanse premier Garry Conille zal het bendegeweld niet onbeantwoord blijven.

Volgens de Verenigde Naties zijn leden van de ‘Gran Grif’ bende de daders. Nog eens 16 mensen zouden ernstig gewond zijn geraakt. Tijdens het geweld staken bendeleden zeker 45 huizen en 34 voertuigen in brand, waardoor veel bewoners op de vlucht sloegen.

Premier Conille zegde toe de capaciteit van het nabijgelegen ziekenhuis in Saint-Marc te verhogen, om gewonde slachtoffers op te vangen. Verder kondigde Conille aan dat de Nationale Politie van Haïti (PNH) haar inspanningen intensiveert. Agenten van de Tijdelijke Anti-Bende Eenheid (UTAG) zijn ingezet ter ondersteuning van de teams die al ter plaatse zijn, waardoor de operaties worden versterkt om de actieve bendes in de regio Artibonite, waar Port-Sondé ligt, op te sporen.

De politieke situatie in Haïti is de afgelopen jaren ernstig verslechterd en wordt gekenmerkt door voortdurende chaos. Sinds de moord op president Jovenel Moïse in juli 2021, heeft het land geen stabiele regering gehad. Vooral in hoofdstad Port-au-Prince maar ook in andere delen van het land, hebben gewelddadige bendes hun greep sindsdien verstevigd.

Aanwezige VN-hulpverleners roepen op tot meer logistieke en financiële steun vanuit het buitenland, om de problemen in het land en de acute situatie het hoofd te kunnen bieden.

