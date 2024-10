Consumenten Banken op Curaçao brengen zelf valse bankbiljetten en beschadigd geld in circulatie Redactie 13-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In Willemstad is er toenemende bezorgdheid onder de bevolking nu valse bankbiljetten en beschadigd geld in omloop zijn, zelfs afkomstig van commerciële banken en geldautomaten. Consumenten melden de Èxtra dat zij na het opnemen van geld bij een geldautomaat worden verrast met vals geld of bankbiljetten die niet worden geaccepteerd omdat ze licht beschadigd zijn of met tape zijn gerepareerd.

Ondernemers die dergelijke bankbiljetten ontvangen, worden later door hun bank geïnformeerd dat zij vals geld hebben gedeponeerd. De bank stuurt deze biljetten vervolgens terug naar de ondernemer. Dit suggereert dat banken wel over methoden beschikken om vals geld te identificeren, evenals bankbiljetten met zichtbare beschadigingen zoals tape. Maar het is volgens de Èxtra onbegrijpelijk dat dezelfde commerciële banken dergelijke ongeldige biljetten opnieuw in circulatie brengen.

Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat banken bewust vals of beschadigd geld terug de markt in sturen, wijst dit wel op mogelijke tekortkomingen in de interne controlesystemen. Als banken in staat zijn vals geld te identificeren wanneer het van grote bedrijven komt die dagelijks miljoenen deponeren, is het volgens de krant onacceptabel dat deze biljetten weer bij consumenten terechtkomen.

Reactie van de banken

Tot op heden hebben de Centrale Bank en de commerciële banken nog geen officiële verklaring afgelegd over deze kwestie. Het is onduidelijk wat de reden is achter het niet accepteren van licht beschadigde biljetten, zelfs als ze met tape zijn gerepareerd. De krant hoopt op snelle actie en duidelijke communicatie van de financiële instellingen om dit probleem aan te pakken en het vertrouwen in het geldverkeer te herstellen.

Consumenten worden aangemoedigd om bij het opnemen van geld extra aandacht te besteden aan de staat van de bankbiljetten. Bij het ontdekken van vals of beschadigd geld wordt geadviseerd dit direct te melden bij de betreffende bank. Door gezamenlijk alert te zijn, kan worden voorkomen dat vals geld verder in omloop komt en kunnen financiële verliezen voor zowel consumenten als ondernemers worden beperkt.

Regels

Een beschadigd bankbiljet is nog geldig als de echtheid en de waarde ervan kunnen worden vastgesteld. Bankbiljetten die opzettelijk zijn beschadigd—zoals met opzet verscheurd of beschreven—worden over het algmeen niet vergoed. Daarnaast kunnen biljetten die verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen worden geweigerd om veiligheidsredenen.

Winkels zijn niet verplicht beschadigde biljetten te accepteren. Hoewel het biljet technisch gezien nog waarde heeft, mogen winkels en andere bedrijven een beschadigd bankbiljet weigeren.

