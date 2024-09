Klimaatverandering Bewoners Bonaire mogen niet, Greenpeace mag wel procederen tegen Nederlandse staat om klimaat Redactie 25-09-2024 - 3 minuten leestijd

Bewoners mogen niet doorgaan met de rechtszaak tegen de Nederlandse overheid, waarin de milieuorganisatie eist dat de Nederlandse staat meer gaat doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. Maar Greenpeace wel. De organisatie wil ook dat Nederland werkt aan het sneller terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Begin dit jaar stapten acht bewoners van het Caribische eiland samen met Greenpeace naar de rechtbank in Den Haag. Volgens de milieuorganisatie en bewoners heeft de overheid “de plicht haar inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering”. Ze vinden dat er te weinig plannen zijn om de bewoners van het Caribische eiland veilig te houden.

“Voor Europees Nederland ligt er een klimaatadaptiestrategie, een deltaplan en een waterprogramma”, zei Greenpeace eerder. “Maar voor Bonaire heeft de Nederlandse overheid geen concrete beschermingsplannen. Midden in de klimaatcrisis is dat onverantwoord.”

Bewoners

De rechtbank in Den Haag heeft nu bepaald dat de zaak die Greenpeace Nederland wil aanspannen ontvankelijk is en dat de milieuorganisatie mag opkomen voor het algemeen belang van Bonaire.

De acht bewoners mogen niet meedoen, omdat ze volgens de rechter niet goed konden onderbouwen waarom zij ‘een eigen rechtstreeks belang’ zouden hebben. Greenpeace heeft gevraagd of de bewoners wel mogen spreken tijdens de inhoudelijke zitting.

Greenpeace is blij dat de zaak kan beginnen, maar is kritisch over de gang van zaken. “Het is beroerd dat zoiets nodig is om de staat aan zijn eigen afspraken te houden”, zegt directeur Marieke Vellekoop van de milieuorganisatie.

Gevoelig

Eerder bleek al uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam in opdracht van Greenpeace dat Bonaire hard geraakt dreigt te worden door de gevolgen van klimaatverandering. Een deel van het eiland kan door de zeespiegelstijging verdwijnen in zee. Ook kunnen koraalriffen verdwijnen. Die beschermen het eiland nu tegen overstromingen.

Het KNMI constateerde eerder dat de Caribische eilanden gevoelig zijn voor klimaatverandering.

