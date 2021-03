CMC breidt covid-afdeling fors uit

Het Curaçao Medisch Centrum heeft zijn covid19-afdeling fors uitgebreid. Van 69 bedden naar 107 in totaal. Het ziekenhuis verwacht de komende dagen veel nieuwe patiënten vanwege de oplopende positieve testen. Er liggen nu 53 patiënten, van wie veertien op de IC.

Vrijdag werden 409 mensen positief getest op een totaal aantal afgenomen testen van 1417. De testratio staat op 28,7 procent.

De reguliere zorg is afgeschaald om personeel vrij te kunnen maken voor covid-zorg. Niet noodzakelijke operaties zijn uitgesteld.

In overleg met Nederland wordt nieuw personeel ingevlogen, zodat het aantal IC-bedden uitgebreid kan worden. Het CMC heeft zestien bedden beschikbaar en kan eventueel opschalen naar twintig. Veertien plekken zijn nu bezet. Volgens Gilbert Martina van het CMC is niet zozeer het aantal IC-bedden het probleem, maar personeel dat nodig is aan het bed. “Dat gaat de komende dagen de bottleneck worden.”