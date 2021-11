CMC twee jaar na opening: het was een zwaar jaar

32 Gedeeld

Het Curaçao Medical Center ging maandag precies twee jaar geleden open. CMC noemt het laatste jaar zwaar en turbulent. Ondanks de uitdagingen en de huidige situatie zal het management actie blijven ondernemen om kwaliteitszorg aan de Curaçaose gemeenschap te garanderen.

Covid 19

De grootste uitdagingen waren volgens het CMC de financiële tegenslagen en de druk op het personeel als gevolg van COVID-19. CMC zag zich genoodzaakt om meerdere keren per jaar electieve operaties te annuleren om spoedeisende, acute en essentiële zorg te garanderen.

Dit gebeurde in maart en augustus 2021 vanwege COVID-19 (net als in het voorgaande jaar) en in oktober 2021 als gevolg van financiële problemen doordat CMC te vroeg door zijn SVB-budget heen was.

De COVID-19-pandemie heeft een diepe indruk achtergelaten op CMC, vooral op het personeel dat van alle kanten tot het uiterste moest gaan om te helpen bij het verlenen van de nodige zorg.

De patiëntenzorg voor COVID-19 werd in maart geëscaleerd en onder de genomen maatregelen activeerde CMC het hospitaal om de toestroom van COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis aankwamen onder controle te houden.

De intensive care-afdeling overtrof de capaciteit van acht bedden en bereikte in april in totaal 46 patiënten. Tijdens de piek bood CMC onderdak aan 145 patiënten met COVID-19.

Nederland

Dit betekende dat er extra hulp uit Nederland nodig was, samen met lokale vrijwilligers. Daarnaast werd een beroep gedaan op personeel van andere afdelingen binnen CMC. Dit was niet alleen zorgpersoneel, zoals verpleegkundigen en specialisten, maar ook personeel van alle andere pijlers van de organisatie die hebben bijgedragen aan het verlichten van de situatie.

Het ging dab om afdelingen, van schoonmaak tot keuken, personeelszaken, administratie, beveiliging, communicatie, techniek en IT, financieel en vele andere.

Het harde werken resulteerde in uitgeput personeel dat daardoor snel ziek werd. Omdat er minder personeel beschikbaar was, nam de druk toe, maar het CMC slaagde erin deze moeilijke tijden door te komen en zich als één geheel te verenigen.

Enkele van de mooiste momenten waren dat de gemeenschap van Curaçao naar voren kwam om haar steun voor CMC te tonen. CMC waardeert de steun via het “applaus voor gezondheidswerkers” en ook via voedsel- en snackbijdragen voor onze medewerkers die amper tijd hadden om te pauzeren.

Familiebezoek

Een van de meest pijnlijke beslissingen dit jaar was de beperking van familiebezoeken aan gehospitaliseerde patiënten tijdens de pandemie. Toen CMC de pijn zag die dit de families en onze patiënten veroorzaakte, activeerde het onmiddellijk om een ​​team te installeren voor het Stay Connected-project om een ​​virtuele verbinding tussen patiënten en hun families mogelijk te maken. Om dit mogelijk te maken ontving CMC ook donaties in de vorm van verschillende tafels van lokale bedrijven en personen.

Zodra het percentage gevaccineerde mensen begon te stijgen, begon CMC een afname te ervaren van het aantal ziekenhuisopnames. Dit is het moment waarop de dienstverlening zou kunnen beginnen te normaliseren en het ziekenhuis zich zou kunnen blijven concentreren op Sirbi ku Amor.

Benoemd

Prof. Dr. Ingemar Merkies, medisch directeur van CMC merkt op: “Uit de grond van mijn hart dank ik alle leden van de CMC-familie voor jullie toewijding aan onze patiënten en voor jullie doorzettingsvermogen ondanks jullie uitputting. Bedankt voor het dienen van onze gemeenschap. Wij van het managementteam zijn ongelooflijk dankbaar en trots op jullie allemaal.”