Coronamaatregelen eerder dan verwacht versoepeld

Strand mag weer, zij het beperkt

Vanaf dinsdag 11 mei zullen de coronamaatregelen op Curaçao worden versoepeld. Eerst zou dat over negen dagen, op 17 mei zijn. Volgens demissionair premier Eugene Rhuggenaath en epidemioloog Izzy Gerstenbluth geeft de scherpe daling in het aantal coronagevallen genoeg aanleiding om de teugels vroeger dan verwacht te laten vieren. De maatregelen zijn tot 19 mei van kracht.

Plachi di Dia wordt dinsdag afgeschaft. Iedereen mag dan weer de weg op. Toke de Keda, de avondklok, blijft wel bestaan en blijft ongewijzigd, van 21.00 uur tot 4.30 uur.

De bouw mag weer van start. Wel moeten bij de werkzaamheden met meer dan vijf personen rekening worden gehouden met social distance en de hygiënemaatregelen.

Mensen mogen weer naar het strand in de ochtend tussen 4.30 uur en 9.00 uur en aan het einde van de middag tussen 16.30 uur en 18.30 uur. Het is toegestaan om met maximaal vier personen naar het strand te gaan of met de mensen die wonen in hetzelfde huishouden.

Sportevenementen voor kinderen onder de achttien mogen weer, maar alleen in de open lucht. Hier mag geen publiek bij aanwezig zijn.

Gyms en crossfit mogen de deuren weer openen. Wel wordt geadviseerd om zoveel als mogelijk buiten te sporten.

Contactberoepen mogen vanaf dinsdag weer aan de slag, zoals kapsalons en massagesalons. Dit moet wel op afspraak. De hygiënemaatregelen moeten worden gevolgd en een mondkapje is verplicht.