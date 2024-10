Luchtvaart & Reizen CTB viert 35-jarig bestaan met recordaantal toeristen Dick Drayer 02-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Curaçaos Toeristen Bureau (CTB) viert vandaag haar 35-jarig bestaan en heeft reden tot feest. Met al meer dan 500.000 toeristen op het eiland in 2024, stevent Curaçao af op een recordjaar.

Het CTB, dat zich sinds 1989 inzet voor de promotie van Curaçao als toeristische bestemming, zegt succesvol te zijn in het aantrekken van zowel vakantiegangers als zakelijke reizigers.

Het CTB benadrukt dat dit jaar een belangrijke mijlpaal is bereikt. Waar de grens van een half miljoen bezoekers vorig jaar pas in november werd gepasseerd, is dit aantal in 2024 al in september behaald.

Het doel voor het einde van dit jaar is om 670.000 verblijfstoeristen te ontvangen. De vijf belangrijkste markten voor Curaçao – Nederland, de Verenigde Staten, Colombia, Brazilië en Canada – dragen sterk bij aan deze groei.

