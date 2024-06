Luchtvaart & Reizen Curaçao introduceert ’s werelds eerste mobiele toepassing voor biometrische gegevensverificatie Redactie 06-06-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao introduceert eind juni de eerste mobiele toepassing ter wereld voor de voorafgaande verificatie van biometrische gegevens van reizigers. Deze innovatie is het resultaat van een samenwerking tussen het Ministerie van Justitie, Curaçao Airport Holding en diverse andere belanghebbenden.

De applicatie is ontwikkeld door het bedrijf Airside en stelt reizigers in staat om hun biometrische gegevens vooraf te registreren en hun paspoort te verifiëren voordat ze op Curaçao aankomen. Dit betekent dat reizigers bij aankomst niet langer door een fysieke paspoortcontrole hoeven, wat de tijd die nodig is voor de immigratieprocedure aanzienlijk verkort.

Volgens verantwoordelijk minister Shalton Hato markeert deze ontwikkeling een belangrijke stap voorwaarts in de luchtvaart- en reisindustrie. “Onze toeristische sector groeit enorm, en we verwerken al 1,78 miljoen passagiers per jaar op ons vliegveld. Met deze innovatieve applicatie tonen we ons engagement om onze diensten en veiligheid voor onze reizigers te verbeteren.”