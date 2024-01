Curaçao ontvangt recordaantal van 582.000 verblijfstoeristen in 2023

WILLEMSTAD – 2023 is het beste jaar ooit geweest voor het toerisme op Curaçao. Althans, in termen van aantallen verblijfstoeristen en overnachtingen. In totaal heeft het eiland in 2023 maar liefst 582.000 verblijfstoeristen ontvangen, wat een stijging van negentien procent betekent vergeleken met het jaar 2022.

De CTB registreerde in de maand december zelfs een totaal van bijna 64.000 verblijfstoeristen, een groei van 41 procent vergeleken met december 2022. December 2023 springt daarmee uit als een uitzonderlijke maand, met een indrukwekkende toename in het aantal toeristen, en vestigt daarmee een record voor het aantal ontvangen bezoekers in één maand.

Belangrijke factoren die bijdroegen aan deze groei zijn de bijdragen van luchtvaartmaatschappijen, de introductie van nieuwe producten, consistente marketing en strategische samenwerking tussen de publieke en private sector.

Het jaar 2023 was het jaar waarin nieuwe routes voor ons land werden geopend en de frequentie van bestaande routes werd uitgebreid. Het aanbod is verbreed met nieuwe accommodaties, restaurants en attracties, waardoor de opties voor alle bezoekers zijn gediversifieerd. Dit alles in combinatie met strategische allianties heeft bijgedragen aan het succes van 2023.

Curaçao viert de diversiteit van haar markten en de gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan de opmerkelijke successen van 2023. De voortdurende toename in het aantal toeristen uit alle belangrijke markten illustreert de wereldwijde aantrekkingskracht en toegankelijkheid van Curaçao, aldus het CTB.

Terwijl de CTB reflecteert, kijkt het vooruit om voort te bouwen op deze successen, en in 2024 nog meer bezoekers van over de hele wereld te verwelkomen.