Kunst Curaçaose Felix de Rooy krijgt Gouden Kalf voor de Filmcultuur Redactie 09-09-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: Dick Drayer

UTRECHT – De Curaçaose kunstenaar Felix de Rooy krijgt dit jaar het Gouden Kalf voor de Filmcultuur. Hij neemt de prijs op 27 september in ontvangst tijdens het EY Gouden Kalveren Gala van het Nederlands Film Festival (NFF) in de Stadsschouwburg Utrecht. De prijs wordt uitgereikt aan mensen of instanties die zich ‘op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse filmcultuur’.

De Rooy is bekend als kunstenaar, acteur en regisseur. In 1990 kreeg hij al een Gouden Kalf Speciale Juryprijs voor zijn film Ava & Gabriel – un historia de amor. De Rooy was ook te zien in de met een Gouden Kalf bekroonde film Buladó (2020). De Rooy geldt als een pionier die als eerste in het Nederlandse Koninkrijk met zijn kunst vrijuit vertelt wat het betekent om queer en Caribisch te zijn.

Als geëngageerde man kaart hij verschillende gevoelige onderwerpen aan zoals de verhouding tussen Nederland en haar voormalige kolonie Curaçao in Ava & Gabriël (1990) en de beeldvorming van Zwarte mensen in de populaire cultuur met de spraakmakende tentoonstelling Negrophila-Wit Over Zwart (1989). Ondanks de maatschappelijke relevantie van zijn onderwerpen, wordt Felix in de doorgaans witte kunstwereld niet opgenomen als man van betekenis.

De kunstenaar is dankbaar voor de prijs. “Het Gouden Kalf voor de Filmcultuur zal nu samen met mijn vorige Kalf, mijn leven mooier maken.”

Nomade

Felix de Rooy is hoofdpersoon in de flm Nomade in Niemandsland, die je meeneemt in het bewogen leven van de Caribische kunstenaar en filmmaker. De film is gemaakt door Hester Jonkhout.

Met zijn werk daagt hij de gevestigde orde uit om zichzelf in de spiegel te bekijken. De Rooy, die zijn seksuele identiteit expliciet uitdraagt in zijn werk, ontwikkelt zich snel als een productieve gedreven beeldend kunstenaar, curator, theater- en filmmaker op zijn geboorte-eiland Curaçao en later in New York en Nederland.

