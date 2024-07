Nieuws uit Nederland Dordrecht en Arnhem bieden excuses aan voor slavernijverleden Redactie 01-07-2024 - 2 minuten leestijd

DORDRECHT/ARNHEM – Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht en burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem hebben zondagavond namens hun stadsbesturen excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Beide steden deden dit tijdens bijeenkomsten voor Keti Koti.

Tijdens de bijeenkomst in Dordrecht sprak burgemeester Kolff namens het huidige stadsbestuur van de oudste stad van Holland. Hij bood excuses aan voor de rol die het stadsbestuur sinds de 16e eeuw heeft gespeeld in de slavernij, waarbij hij erkende dat het toenmalige stadsbestuur een grote rol had in de trans-Atlantische slavenhandel en de uitbuiting van tot slaaf gemaakte mensen. Kolff benadrukte dat hij burgemeester is voor alle inwoners van Dordrecht, ongeacht hun standpunt over het excuus. Hij sprak de hoop uit dat deze excuses zullen bijdragen aan het helen van de nog steeds pijnlijke wonden.

In Arnhem bood burgemeester Marcouch zijn excuses aan namens het stadsbestuur tijdens een bijeenkomst in Park Zypendaal. De gemeente Arnhem had ongeveer anderhalf jaar onderzoek laten doen naar het slavernijverleden van de stad.

“Het is onmiskenbaar dat het stadsbestuur van Arnhem eeuwenlang actief en direct betrokken was bij het opzetten, uitbreiden en exploiteren van een onmenselijk economisch systeem gebaseerd op slavernij en de handel in slaafgemaakten,” aldus Marcouch. Hij bood namens het stadsbestuur oprechte excuses aan de nazaten aan. De burgemeester benadrukte dat Arnhem, na vele onderzoeken en gesprekken over de gevolgen van de slavernij, nu “heel goed begrijpt” waarom deze excuses nodig zijn. Veel landgoederen en villa’s in Arnhem zijn namelijk gebouwd met de opbrengsten van de slavernij.

Beide burgemeesters sloten zich aan bij een groeiend aantal steden en provincies die excuses hebben aangeboden voor hun rol in de slavernij. Eerder deden onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Utrecht, Vlissingen, Middelburg en de provincies Zuid-Holland en Zeeland dit al. Ook werd aangekondigd dat Arnhem een herdenkingsmonument wil oprichten in Park Zypendaal.