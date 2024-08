Sint Maarten Drie arrestaties in onderzoek naar stemfraude: Parlementslid Sint Maarten betrokken Dick Drayer 01-08-2024 - 1 minuten leestijd

PHILIPSBURG – De Nationale Recherche heeft donderdag drie verdachten gearresteerd in een onderzoek naar stemfraude. Een van de verdachten is UP-parlementslid Akeem Arrindell, die als hoofdverdachte wordt beschouwd.

Het kantoor van Arrindell in het parlementsgebouw werd doorzocht als onderdeel van het lopende onderzoek onder leiding van de rechter-commissaris. Dit onderzoek richt zich op de parlementsverkiezingen van januari 2024.

Stemfraude is volgens het Openbaar Ministerie een ernstig misdrijf dat de integriteit van verkiezingen ondermijnt en corruptie bevordert. Dit onderzoek, genaamd ‘Aconitum’, is gericht op het handhaven van de eerlijkheid en fundamenten van het democratisch proces.

Het onderzoek is nog gaande en verdere arrestaties en huiszoekingen worden niet uitgesloten. Iedereen die benaderd is om zijn stem te verkopen, of iemand kent die dit probeert, wordt dringend verzocht dit te melden via de tiplijn 9300 van de politie van Sint Maarten. dat kan ook anoniem.

De Nationale Recherche, gespecialiseerd in het onderzoeken van criminele activiteiten binnen de overheid, voert het onderzoek uit onder de autoriteit van het Openbaar Ministerie Sint Maarten.

