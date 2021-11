Drie jaar cel voor RdK-directeur Roderick van Kwartel voor omkoping

Roderick van Kwartel

Ook in hoger beroep krijgt Roderick van Kwartel (57) drie jaar gevangenisstraf voor omkoping. De voormalig directeur van Refineria di Kòrsou was aangesteld om een strategische partner te vinden om de raffinaderij en Bullebaai te exploiteren, maar zocht buiten het officiële aanbestedingsproject om miljoenen aan steekpenningen.

De rechters achtte net als de rechter in Eerste Aanleg bewezen dat de vier mannen zich schuldig hadden gemaakt aan het vragen van steekpenningen aan het bedrijf Count/AOT, dat meedeed in het aanbestedingstraject om de nieuwe strategische partner van RdK te worden. Zo wilden ze 750.000 dollar hebben voor het contract en daarna elke maand een fee van 20.000 dollar. Ook moest er tien cent per ruw vat olie worden afgedragen, op jaarbasis is dat ongeveer 5.000.000 dollar.

De drie andere verdachten, de voormalige technisch manager Gilbert Gregory Cijntje en mechanical inspector Michèle Mario Kinburn en de externe consultant Ashley Isidora werden eveneens veroordeeld. Zij krijgen ieder 30 maanden celstraf.

Van Kwartel

De eis van het openbaar ministerie in hoger beroep was 24 maanden voor elke verdachte, maar het Hof vindt dat die straf geen recht doet aan het buitengewoon maatschappelijk ontwrichtende karakter van de omkoping en voegde voor de drie nog eens zes maanden bij en voor Van Kwartel zelfs een jaar meer.

Het handelen van de verdachten heeft volgens de rechters direct tot gevolg gehad dat een serieuze kandidaat zich terugtrok. Daarnaast hebben de verdachten, en dan vooral Roderick van Kwartel, in zijn positie als vertegenwoordiger van de overheid, het imago van Curaçao bijzonder geschaad.

De verdachten en het openbaar ministerie hebben veertien dagen de tijd om beroep in cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.