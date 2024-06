Defensie Drie vermisten na marine-actie tegen smokkelaars bij Curaçao Redactie 05-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto defensie

WILLEMSTAD – Een anti-drugsoperatie van het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Groningen veranderde op 4 juni 2024 in een zoekactie naar drie vermiste personen. De drie raakten vermist nadat hun snelle boot, een zogenaamde go-fast, explodeerde en zonk in de Caribische Zee nabij de ABC-eilanden.

In de vroege ochtend van 4 juni ontving Zr. Ms. Groningen een melding van een verdachte go-fast in internationale wateren. Twee snelle interceptievaartuigen (FRISC’s) werden ingezet om de boot te onderscheppen. Tijdens deze actie voelden bemanningsleden van een van de FRISC’s zich genoodzaakt om uit zelfverdediging te schieten. Dit veroorzaakte een explosie op de go-fast, waarna de boot zonk en de drie opvarenden vermist raakten.

Zr. Ms. Groningen startte direct een Search and Rescue (SAR) operatie om de vermiste personen te vinden. Deze zoektocht wordt ondersteund door Zr. Ms. Pelikaan, een Amerikaanse helikopter van de US Coast Guard, en een SAR-helikopter en cutter van de Kustwacht Caribisch Gebied. Later op de dag nam de kustwachtcutter Jaguar de zoekactie over van Zr. Ms. Groningen.

Zr.Ms Groningen is het stationsschip in het Caribisch gebied en wordt onder meer ingezet voor anti-drugsoperaties. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt nu de toedracht van het incident.