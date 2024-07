Curaçao Eerste homohuwelijk op Curaçao bezegeld in Otrobanda Redactie 27-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vandaag was een historisch moment voor Curaçao. Het eerste huwelijk van eenzelfde geslacht werd voltrokken bij Kranshi in Otrobanda. Deze mijlpaal volgt nadat de Hoge Raad een eerder vonnis heeft bekrachtigd die stelde dat mensen van hetzelfde geslacht op de eilanden kunnen trouwen.

De eer van dit bijzondere moment viel ten deel aan twee vrouwen, Melinda Angel en Danika Marquez, beide inspecteur bij de politie van Curaçao, die nu officieel hun liefde voor elkaar konden bezegelen.

Tegenstrijdige wetten

Het burgerlijk wetboek van Curaçao en Aruba bevat een bepaling dat het huwelijk is voorbehouden aan een verbintenis tussen man en vrouw. Deze is “in beton gegoten” volgens correspondent in de Cariben Dick Drayer, er valt geen speld tussen te krijgen. Maar de grondwet van beide landen bevat een anti-discriminatiebepaling. Dick Drayer: “Het Curaçaose echtpaar dat is getrouwd, heeft bij het hof in Willemstad met succes gepleit tegen deze tegenstrijdigheid.”

Dit betekent dat de exclusiviteit van hetero’s om te mogen trouwen op de eilanden geschrapt is in het burgerlijk wetboek. Daarom mochten de twee vrouwen vandaag in het huwelijksbootje stappen, en dat ging gepaard met de gezonde spanning die bij trouwen komt kijken.

