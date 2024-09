Gezondheidszorg Eerste ontmoeting gericht op welzijn ouderen op Curaçao Dick Drayer 23-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op 4 oktober 2024 organiseert de Raad voor Ouderenbeleid de eerste Enkuentro Nashonal na Bienestar di Grandinan in de Aula van de University of Curaçao. Tijdens deze Nationale Ontmoeting voor het Welzijn van Ouderen wordt er gesproken over de uitdagingen van ouderenzorg op Curaçao, zoals de toenemende vergrijzing en het vertrek van jongeren. Dit nationale evenement brengt verschillende experts, beleidsmakers en zorgorganisaties samen om de situatie te bespreken en oplossingen te vinden.

De ouderenzorg op Curaçao staat voor een reeks uitdagingen, die vooral veroorzaakt worden door de vergrijzing en ontgroening op het eiland. Met het toenemen van het aantal ouderen en het wegtrekken van jongeren groeit de vraag naar zorg, terwijl de middelen beperkt blijven.

Tijdens de bijeenkomst spreekt Javier Silvania, minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, de aanwezigen toe. Daarnaast presenteert Harely Martina van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de laatste demografische gegevens en conclusies uit de meest recente volkstelling.

Michel Simon van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat in op de financiële situatie van de sociale fondsen, een cruciaal thema voor de toekomst van de ouderenzorg op het eiland. Ook Izzy Gerstenbluth spreekt en belicht de geschiedenis en recente ontwikkelingen van de ouderenzorg op Curaçao.

De Enkuentro Nashonal na Bienestar di Grandinan begint om 9 uur en eindigt om 16 uur. De toegang is gratis, en belangstellenden kunnen zich inschrijven tot 1 oktober. Het evenement biedt een waardevolle gelegenheid voor iedereen die zich bezighoudt met ouderenzorg op Curaçao om ervaringen te delen en samen te werken aan een betere toekomst voor de oudere bevolking van het eiland.

