Errol Prens schenkt Carmabi geld voor koraalrestauratie op CuraÃ§ao

Errol Prens schenkt Carmabi geld voor koraalrestauratie op Curaçao 2024-03-25

Wetenschappelijk directeur Mark Vermeij, Directeur Carmabi Manfred van Veghel en Errol Prens - Foto Stichting Carmabi

WILLEMSTAD – Ter ere van zijn pensionering heeft Errol Prens, een gerenommeerde dermatoloog van het Erasmus MC, een aanzienlijke donatie gedaan aan de stichting Caribbean Research and Management of Biodiversity. In plaats van persoonlijke cadeaus te vragen voor zijn afscheidsviering, heeft Prens zijn gasten aangemoedigd om bij te dragen aan het koraalrestauratieproject van Carmabi, een cause die hem nauw aan het hart ligt.

Prens, die momenteel van zijn vakantie geniet op Curaçao, heeft recent een bezoek gebracht aan het Carmabi-project. Hij wilde met eigen ogen de voortgang van het koraalrestauratieproject zien en de noodzaak van financiële steun evalueren. Dit bezoek heeft zijn besluit om Carmabi te steunen verder bekrachtigd.

De band tussen Prens en Carmabi gaat ver terug. Al in 1992, tijdens zijn promotieonderzoek, maakte hij een donatie aan de organisatie. De inzamelingsactie tijdens zijn afscheid heeft 5000 euro opgeleverd.

Prens, bekend om zijn jaarlijkse bezoeken aan Curaçao, koestert grote waardering voor de natuurlijke schoonheid en ecologische diversiteit van het eiland. Met zijn donatie hoopt hij een duurzame bijdrage te leveren aan het behoud van het koraalrif, wat van cruciaal belang is voor de mariene biodiversiteit en de lokale gemeenschappen.