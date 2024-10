Goksector Faillisement dreigt voor masterlicentiehouder Cyberluck Redactie 17-10-2024 - 4 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) heeft bij het Gerecht van Curaçao een verzoek ingediend om de naamloze vennootschap Cyberluck Curaçao N.V. failliet te laten verklaren. Cyberluck, bekend als een van de vijf masterlicentiehouders voor online kansspelen op Curaçao, zou volgens de stichting tal van vorderingen en faillisementen van haar sublicentiehouders onbetaald laten, waaronder een openstaande schuld, bepaald bij gerechtelijk vonnis van meer dan 66.000 euro. Dit vonnis, dat al sinds maart van dit jaar uitvoerbaar is, is volgens SBGOK ten onrechte onbetaald gebleven.

Naast deze schuld zou Cyberluck ook nog een aanzienlijke vordering van 160.000 euro aan een speler onbetaald laten. Verder zijn er meerdere andere openstaande vorderingen van derden, waaronder een curatorvordering van meer dan een miljoen Amerikaanse dollar en kleinere schulden, zoals 30.000 euro en 2,9 miljoen Turkse lira aan andere partijen. Deze schulden, in combinatie met de waarschuwingen en de onbetaalde vorderingen, hebben SBGOK ertoe geleid om het faillissement van Cyberluck aan te vragen.

Naast vorderingen van SBGOK laat Cyberluck ook een groot aantal opeisbare vorderingen van derden onbetaald, waaronder de drie faillisements vorderingen van curator Arend de Winter in de faillissementen Stacktrace N.V., Cake Entertainment N.V. en 1xCorp N.V., ook wel bekend als 1xBet. Alleen in het faillissement van Stacktrace N.V. bedraagt de vordering van de curator op Cyberluck al meer dan één miljoen dollar.

Wat opvalt, is dat Cyberluck veel betalingen via de vennootschap A One Data Ltd. laat lopen via buitenlandse rekeningen, wat suggereert dat er mogelijk sprake is van ingewikkelde betalingsconstructies. Operators zoals Santeda International NV hebben fondsen bij A One Data Ltd. in depot gestort om de vorderingen van spelers te dekken, maar volgens SBGOK worden deze fondsen niet door Cyberluck vrijgegeven voor het bedoelde doel.

Bestuur

Angelique Snel Guttenberg en Hans Minnaar

Uit de recent overgelegde uittreksels van de Kamer van Koophandel blijkt dat er een opvallende wijziging heeft plaatsgevonden in de bedrijfsstructuur van Cyberluck. Op 27 september 2024 werd nog vermeld dat Angelique Snel Guttenberg en Hans Minnaar respectievelijk statutair directeur en directeur van de onderneming waren. Maar op het uittreksel van 14 oktober 2024 is alleen nog First Quest Financial Services N.V. vermeld als procuratiehouder, zonder verdere vermelding van de eerdere directeuren.

Een procuratiehouder is iemand die gemachtigd is om namens het bedrijf bepaalde rechtshandelingen te verrichten, zoals het ondertekenen van contracten of het doen van betalingen. Dit betekent dat de procuratiehouder bevoegd is om het bedrijf naar buiten toe te vertegenwoordigen, zonder dat deze persoon een formele bestuursfunctie heeft.

In het geval van Cyberluck is First Quest Financial Services N.V. vermeld als procuratiehouder, wat erop wijst dat deze vennootschap gemachtigd is om namens Cyberluck op te treden. De man die daar Statuair directeur is, heet Russell Osmond Lucian Palm.

Deze bestuurlijke wijziging vond plaats na de indiening van het faillissementsverzoek en lijkt erop te duiden dat er veranderingen zijn doorgevoerd in de leiding van Cyberluck, mogelijk om aansprakelijkheden te beperken.

Niet overdraagbaar

De masterlicentie van Cyberluck is niet overdraagbaar, wat betekent dat de sublicenties die onder deze masterlicentie zijn uitgegeven ook geen rechtsgeldige status hebben bij een faillissement. De constructie van master- en sublicenties was al dubieus, maar lijkt in de praktijk door de Curaçaose overheid gedoogd te worden, althans er wordt al jaren niet tegen opgetreden.

Nu Cyberluck mogelijk failliet gaat, vervallen deze sublicenties, waardoor de exploitatie van de betrokken online goksites illegaal wordt.

Overigens eindigde de geldigheid van de mastervergunning van Cyberluck op 30 september, maar dat weerhoudt sublicentiehouders er niet van gewoon door te gaan.

De rechter doet 28 oktober uitspraak, maar dat kan mogelijk vervroegd worden.

