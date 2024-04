Evenementen Feestelijke viering van kracht tijdens “Women Doing Good” op Curaçao Redactie 19-04-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op zondag 5 mei verandert Teatro Norman de Palm in Otrobanda, vroeger theater Luna Blou, in een bruisend centrum van activiteit en inspiratie met het evenement Women Doing Good. Dit speciale evenement, georganiseerd door Spread the Love Curaçao en Yu di Tera, viert de kracht van vrouwelijkheid en gemeenschapszin in het kader van Good Deeds Day, een wereldwijde beweging die vriendelijkheid en positieve acties promoot.

Van 10:30 uur tot 18:30 uur staan de deuren open voor iedereen die geïnteresseerd is in thema’s zoals kruidenremedies, sociale media veiligheid, en ondernemerschap onder vrouwen. Bezoekers kunnen tevens genieten van een markt met lokale producten, informatieve stands, smakelijk eten, verfrissende drankjes en live muziek.

Spread the Love Curaçao, bekend om haar inzet voor vriendelijkheid en gemeenschapsbetrokkenheid, organiseert dit evenement voor de derde keer in samenwerking met Yu di Tera van Cindy Eman. Samen benadrukken ze het belang van vrouwelijk welzijn met een programma dat ook onderwerpen als gezondheid van het vrouwenhart en huiselijke veiligheid behandelt.

Toegang tot het evenement is gratis. De organisatoren moedigen bezoekers aan om bij te dragen door vrouwelijke of babyproducten te doneren, die ten goede komen aan de kliniek Salú pa Tur. “Dit evenement is een uitdrukking van onze toewijding om een positieve impact te hebben op de levens van mensen en wij hopen dat het vele harten zal raken,” vertelt Yolanda Wiel, oprichtster van Spread the Love Curaçao.