Overheid Financieel toezicht op Curaçao en Sint-Maarten verlengd Dick Drayer 07-10-2024 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – Nederland gaat voorlopig door met het financieel toezicht van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Een evaluatiecommissie onderzocht of de eilanden in de jaren 2021 tot en met 2023 structureel hebben voldaan aan de begrotingsnormen. Dat was niet het geval. Ondanks uitzonderlijke situaties zoals de Covid-19-pandemie, is besloten dat het toezicht niet kan worden opgeheven.

Sinds 10 oktober 2010 is de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten van kracht. Deze wet heeft tot doel ervoor te zorgen dat de twee landen hun financiën op orde hebben en duurzaam voldoen aan bepaalde begrotingsnormen. Het uiteindelijke streven is dat financieel toezicht overbodig wordt. Daarom bevat de wet bepalingen over hoe en wanneer het toezicht kan worden geëvalueerd, beperkt of beëindigd.

In maart 2024 heeft de Rijksministerraad een speciale evaluatiecommissie ingesteld om het functioneren van deze wet te beoordelen – voor de derde keer sinds 2010. De commissie heeft nu haar rapport aangeboden, waarin zij oordeelt dat Curaçao en Sint-Maarten niet voldoen aan de normen zoals vastgelegd in artikel 15 van de wet. Hierbij is rekening gehouden met buitengewone gebeurtenissen, zoals vermeld in artikel 25, waaronder de Covid-19-pandemie die een significante impact heeft gehad op de economieën van beide landen.

Factoren

Naast de pandemie hebben ook andere factoren bijgedragen aan de financiële problemen. Zo heeft de sluiting van de grens met Venezuela en het stilleggen van de raffinaderij de economieën van Curaçao zwaar getroffen en kruipt Sint-Maarten langzaam uit het dal na orkaan Irma en Maria. Hoewel deze omstandigheden niet te wijten zijn aan de landen zelf, is de conclusie van de commissie dat het financieel toezicht niet kan worden beëindigd.

De commissie adviseert om het toezicht voort te zetten en stelt voor om de volgende evaluatie uiterlijk in 2027 te laten plaatsvinden. Daarnaast doet zij drie aanbevelingen om beide landen te helpen beter aan de begrotingsnormen te voldoen. Deze aanbevelingen zijn erop gericht om de financiële stabiliteit en zelfstandigheid van Curaçao en Sint-Maarten te bevorderen.

0