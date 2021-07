Forse toename coronabesmettingen Curaçao

Een fors aantal van 23 positieve testen zijn vandaag geregistreerd op Curaçao. Het epidemiologische team onderzoekt of er sprake is van een besmetting gerelateerd aan een lokaal event. Er werd 1829 keer getest, wat een testratio opleverde van 1,2 procent.

Acht nieuwe cases komen uit het buitenland, bij drie positieve testen gaat het om lokale besmettingen. De overige twaalf positieve testen zijn in onderzoek, waarbij een lokaal event niet wordt uitgesloten.

De situatie in het CMC is onveranderd met de laatste dagen. Daar liggen nog steeds vier patiënten op zaal en niemand op de intensive care.

Het totaal aantal actieve cases op Curaçao is nu 67. Dat was maandag nog 48. De daling van cases begon in de tweede week van mei, maar stijgt nu weer sinds begin juli.