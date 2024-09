Politie en Justitie Frontale botsing en brand na ruzie om oude schuld Redactie 17-09-2024 - 1 minuten leestijd

Foto KPC

WILLEMSTAD – Een ruzie over een oude schuld tussen twee mannen is op maandag geëscaleerd in een frontale botsing en een voertuigbrand aan de Orchillaweg. De politie werd rond 06.25 uur opgeroepen en stelde ter plaatse vast dat het conflict ontstond naar aanleiding van een financiële kwestie.

Na het meningsverschil verlieten beide mannen de locatie, maar kort daarna raakten ze betrokken bij een frontale botsing met hun voertuigen. Dit leidde tot een vechtpartij tussen de twee, waarbij op hetzelfde moment één van de voertuigen vlam vatte.

Een van de betrokkenen liep verwondingen op als gevolg van de vechtpartij en werd per ambulance naar het Curaçao Medical Center (CMC) gebracht voor medische behandeling.

Ter plaatse arresteerde de politie een 50-jarige man geboren op Curaçao, in verband met het incident. De verdachte werd voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die zijn voorlopige hechtenis beval in afwachting van verder onderzoek.

