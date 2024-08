Gezondheidszorg Geldgebrek bemoeilijkt autismetherapie Redactie 26-08-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Veel ouders op Curaçao met beperkte financiële middelen slagen er niet in om hun kinderen met autisme de nodige therapie te laten volgen. Dat schrijft Dulce Koopman van Caribisch Netwerk. Deze therapieën zijn essentieel voor de ontwikkeling van het kind en bereiden hen onder andere voor op het reguliere onderwijs. Moraini Isenia, klinisch directeur van de Autism Aid Foundation, legt uit dat er een grote behoefte is aan meer scholen voor kinderen met autisme, zoals de Myrna Dovale School.

De Autism Aid Foundation, die in 2019 werd opgericht, heeft onlangs de grootste groep kinderen met autisme ooit verwelkomd bij de Myrna Dovale School. Dit is het eerste jaar dat de school les biedt aan deze kinderen, een belangrijke stap voor de inclusie van kinderen met autisme in het reguliere onderwijs.

Autism Aid Foundation

De Autism Aid Foundation begon met het bevorderen van bewustwording over autisme, het ondersteunen van ouders en het creëren van een therapiecentrum. Dit centrum, het Autism Aid Therapy Center, biedt begeleiding aan kinderen met autisme, met als doel hen te integreren in de samenleving. Moraini Isenia, die tevens directeur is van Raryam Guidance & Teaching, benadrukt dat het centrum kinderen de noodzakelijke hulpmiddelen biedt om hun uitdagingen te overwinnen en hun vaardigheden te verbeteren.

Onderwijs

Isenia legt uit: “Dit jaar hebben we het meeste succes gehad dankzij de Myrna Dovale School, die de mogelijkheid biedt voor kinderen om onderwijs te ontvangen zoals dat hoort. Hierdoor hebben we veel meer kinderen, die eerst in ons therapiecentrum zaten, naar school kunnen sturen.” De Myrna Dovale School fungeert als een verlengstuk van het therapiecentrum, waarbij kinderen voorbereid worden op deelname aan het onderwijs. Het doel is dat kinderen één of twee jaar therapie ontvangen voordat ze verdergaan naar regulier onderwijs.

Moraini Isenia benadrukt de financiële obstakels waarmee veel gezinnen geconfronteerd worden. “Er zijn kinderen met autisme die thuisblijven vanwege financiële redenen. Ouders die de kosten voor therapie niet kunnen betalen, moeten op zoek naar alternatieven. Zonder de juiste therapie kunnen deze kinderen niet naar school omdat ze specifieke ondersteuning nodig hebben.”

Sinds de oprichting in 2019 hebben 53 cliënten het Autism Aid Therapy Center bezocht. Hiervan hebben sommigen het programma afgerond en zijn naar school gegaan, terwijl anderen vanwege financiële beperkingen of andere redenen thuis blijven of naar het buitenland vertrekken.

Kansen

Volgens Isenia is er een dringende behoefte aan meer onderwijsinstellingen zoals de Myrna Dovale School om meer kansen te bieden voor kinderen met autisme. “Als Myrna Dovale vol is, zijn er geen andere opties. Daarom moeten er meer scholen komen zoals Myrna Dovale, zodat ouders keuzevrijheid hebben. Daarnaast moeten er meer sociale activiteiten zijn, zoals sport, waar kinderen met autisme aan kunnen deelnemen.”

De Autism Aid Foundation, als non-profitorganisatie, ontvangt geen overheidssteun en werkt elk jaar hard om het hoofd boven water te houden. Pogingen om financiële steun van de overheid te krijgen zijn tot nu toe niet geslaagd.

