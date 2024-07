Algemeen Homohuwelijk in Willemstad zorgt voor spanning Dick Drayer 27-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vandaag moet het dan gebeuren: voor het eerst trouwen op Curaçao twee vrouwen in Kranshi. Dat zorgt voor blijheid, maar ook voor onrust op het eiland. De politie is alert en er is extra beveiliging. Op sociale media, televisie en in de lokale media wordt volop gediscussieerd over het huwelijk. Uit de religieuze en politieke hoek is voornamelijk kritiek te horen, maar maatschappelijke organisaties en individuen spreken hun steun uit voor het koppel. NOS-correspondent over het eerste huwelijk van een lesbisch koppel op Curaçao

Het politieke verzet komt voornamelijk vanuit één politicus, Rennox Calmes, hij voert al geruime tijd een kruistocht tegen het homohuwelijk zegt Correspondent Dick Drayer. Ook regeringspartij MFK sprak zich negatief uit over de kwestie.

Tegenstrijdige wetten

Het burgerlijk wetboek van Curaçao en Aruba bevat een bepaling dat het huwelijk is voorbehouden aan een verbintenis tussen man en vrouw. Deze is “in beton gegoten” volgens correspondent in de Cariben Dick Drayer, er valt geen speld tussen te krijgen. Maar de grondwet van beide landen bevat een anti-discriminatiebepaling. Dick Drayer: “Het Curaçaose echtpaar dat morgen gaat trouwen, heeft bij het hof in Willemstad met succes gepleit tegen deze tegenstrijdigheid.”

Dit betekent dat de exclusiviteit van hetero’s om te mogen trouwen op de eilanden geschrapt is in het burgerlijk wetboek. Daarom mogen de twee vrouwen vandaag in het huwelijksbootje stappen, en dat gaat gepaard met de gezonde spanning die bij trouwen komt kijken.

Onrust

De twee vrouwen, allebei inspecteur bij de politie, maken zich niet zo druk om alle ophef, maar hun collega’s van de politie zijn extra alert op protesten. Rennox Calmes en zijn aanhang komen met een passief protest door zwart te dragen om hun verdriet over de gebeurtenis te uiten. Tot dusver zijn er geen demonstratievergunningen aangevraagd, maar voor de zekerheid wordt het ‘Kranshi’, het Bevolkingsregister, hermetisch afgesloten. Alleen gasten die op de gastenlijst staan mogen naar binnen.

Correspondent Dick Drayer noemt het een historisch dat morgen gaat plaatsvinden in het katholieke Curaçao. Voor de huwelijken die volgen, zal de sociale acceptatie het grootste knelpunt worden, want het verzet zal doorgaan volgens hem.

