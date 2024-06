Sport Honkbalclinic voor Caribische studenten in Rotterdam Redactie 17-06-2024 - 2 minuten leestijd

ROTTERDAM – De educatieve stichting WeConnect organiseert een honkbalclinic voor Caribische studenten, verzorgd door oud-professioneel honkballer Diegomar Markwell. De clinic vindt plaats op zaterdag 22 juni bij Baseball of Softball club Neptunus in Rotterdam en is bedoeld om studenten te inspireren en hen te leren omgaan met discipline en doorzettingsvermogen.

WeConnect is een educatieve stichting in Nederland die projecten uitvoert om het welzijn en studiesucces van Caribische studenten te bevorderen. Ze bieden onder andere budgettrainingen, workshops over netwerken en solliciteren, en bijeenkomsten over mentale gezondheid.

“Honkbal is dé grote sport op onze eilanden, dus we sluiten aan bij wat onze studenten kennen en leuk vinden. Deze clinic zal ze inspireren en hopelijk ook meer mannelijke studenten aantrekken,” aldus WeConnect manager Tanja Fraai.

Diegomar Markwell is al tientallen jaren verbonden aan Neptunus. Als linkshandige pitcher is hij actief als pitching coach bij onder andere Rotterdam Unicorns en het Koninkrijksteam. In 2023 nam hij officieel afscheid als speler na ruim 200 wedstrijden voor de club.

Markwell is gemotiveerd om de Caribische studenten een clinic te geven: “Ik heb veel veerkracht en ben gemotiveerd om alles in het leven te bereiken door hard te werken. Ik geef nooit op en dat wil ik de studenten ook meegeven. Mijn quote is: Lefty Never Quit and Quitters Never Win.”

Studenten

Elk jaar komen ongeveer 1500 studenten van Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius naar Nederland voor hun MBO, HBO of WO opleiding. De studiemogelijkheden in Nederland zijn veel groter dan op de eilanden.

Toch staan de studenten voor diverse uitdagingen, zoals taalbarrières, huisvesting, cultuurverandering en de aansluiting van het middelbaar onderwijs op het hoger onderwijs. WeConnect helpt deze studenten op weg met steun van de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties, Onderwijs en Volksgezondheid.

De honkbalclinic komende zaterdag om 16.30 uur en duurt tot 19.30 uur.