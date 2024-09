Natuur en Milieu Internationale samenwerking voor koraalherstel in het Nederlands Caribisch gebied Redactie 28-09-2024 - 3 minuten leestijd

Emma Doyle, MPAConnect/GCFI; Patricia Richards Kramer, DCNA

KRALENDIJK – Tijdens de Reef Restoration Workshop die in juni op Bonaire werd gehouden, presenteerden MPAConnect en de Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment hun nieuwste inspanningen op het gebied van capaciteitsopbouw voor koraalherstel. Het doel van het project is om gelijkgestemde organisaties samen te brengen en kennis en middelen te delen voor toekomstige koraalherstelinitiatieven.

De presentatie, geleid door Patricia Richards Kramer van Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment en Emma Doyle van MPAConnect/Gulf and Caribbean Fisheries Institute, introduceerde uitgebreide ‘Coral Restoration Roadmaps‘. Deze zijn ontworpen om koraalpopulaties in het Caribisch gebied te redden, herstellen en uit te breiden. Deze roadmaps zullen herstelactiviteiten op lokaal niveau sturen, met als doel een effectief herstel van hoogrisicokoralen die cruciaal zijn voor de mariene ecosystemen in de regio.

Roadmaps

Recente gegevens, verzameld uit 37 mariene beschermde gebieden in het MPAConnect-netwerk, benadrukken de urgentie van deze initiatieven. Bijna 75 procent van deze gebieden is momenteel betrokken bij herstelactiviteiten, hoewel slechts ongeveer 25 procent formele herstelplannen heeft. Deze kloof benadrukt het belang van de nieuw ontwikkelde roadmaps, die gestructureerde richtlijnen zullen bieden voor MPA-managers om koraalherstel op te nemen in de uitvoering van hun beheerdoelstellingen.

De roadmaps omvatten verschillende belangrijke hersteltechnieken, waaronder plaatselijke kwekerijen, microfragmentatie en uitplanting. Deze zijn ontwikkeld door een aantal specialisten op het gebied van koraalherstel en worden al toegepast in sommige Caribische MPA’s. Daarnaast zijn er geavanceerde toepassingen om het herstelproces verder te stimuleren, zoals het monitoren van voortplanting, het verzamelen van gameten, in-situ en ex-situ larvale opkweek, laboratorium geassisteerde bevruchting, cryopreservatie en herbivoren co-cultivatie. Coral Restoration Roadmaps zijn ontworpen om koraalpopulaties in het Caribisch gebied te redden, herstellen en uit te breiden. (Bron: Patricia Richards Kramer)

Langetermijnstrategieën

Dit werk is niet zonder uitdagingen. MPA’s hebben te maken met allerlei problemen, waaronder beperkte technische capaciteit, onvoldoende financiering en de noodzaak om samenwerkingen aan te gaan. Door zich op deze gebieden te concentreren, wil de CORDAP AGRRA/MPAConnect-projectgroep lokale beheerders voorzien van de tools en kennis die nodig zijn om koraalecosystemen effectief te herstellen en te beheren. De DCNA Reef Restoration Workshop biedt iedereen die werkt in en rondom MPA’s de kans om nieuwe partnerschappen voor de toekomst te smeden.

Koraalherstelinitiatieven moeten verder gaan dan directe herstelacties. Deze roadmaps omvatten ook langetermijnstrategieën, zoals het monitoren van de gezondheid van het koraal, ziekten en verbleking. De uiteindelijke doelen zijn het behoud van koraalbiodiversiteit, het vergroten van koraalpopulaties, het verbeteren van de functie van rifecosystemen en het bevorderen van veerkracht tegen klimaatverandering. Hierbij worden lokale gemeenschappen en belanghebbenden betrokken. De voortdurende ontwikkeling en implementatie van deze plannen zullen cruciaal zijn om de achteruitgang van koraalriffen te keren, mariene biodiversiteit te beschermen en duurzame middelen van bestaan te waarborgen voor gemeenschappen die afhankelijk zijn van gezonde rifecosystemen.

Bekijk de presentatie Caribbean Coral Restoration Road Maps

