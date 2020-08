Izzy Gerstenbluth: Take it Easy

Willemstad – Epidemioloog Izzy Gerstenbluth roept om, om vooral rustig te blijven en niet mee te doen in de paniek die ontstaat op de social media.

In de persconferentie benadrukte hij dat van de verhalen op socials media, zoals een besmetting bij een kind wat naar school gaat, niets waar is.

Hij verwees naar de officiële kanalen van de overheid om informatie vandaan te halen en niet via whatsapp of socials media. ,,Help ons. En doe niet mee aan deze valse berichten. Take it Easy”, aldus Izzy Gerstenbluth.